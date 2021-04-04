الملك سلمان يؤكد دعمه الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني لحفظ أمن بلاده

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الأردني عبدالله الثاني بن الحسين بعد إحباط السلطات الأمنية الأردنية محاولة انقلاب والإخلال بنظام الحكم.وأكد الملك سلمان خلال الاتصال وقوف الرياض وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لجميع الإجراءات التي يقوم بها عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة الملك عبدالله الخير والأمن والاستقرار، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة في الوقوف إلى جانب شقيقتها الأردن في جميع الظروف والأزمات.