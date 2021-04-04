كيف ساهم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد في موكب المومياوات؟ (صور)

بفستان أحمر يغلب عليه الطابع الفرعوني شارك مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد بموكب المومياوات العظيم الذي شاهده العالم بأسره مساء أمس، وذلك من خلال اختيار المذيعة ناردين فرج فستان أحمر من مجموعته للأزياء الراقية لربيع 2020 المستوحاة من الأزياء الفرعونية.وارتدت الإعلامية الفستان مع إحداث بعض التعديلات ليناسب الحدث العظيم، وأثنى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك على اللوك الخاص بها، مع اختيار اللون المبهج والشعر القصير.أما عن المجموعة الخاصة بزهير مراد فتم عرضها في الأسبوع الموضة الباريسي فالمجموعة انطلقت من تصاميم بلسمات فرعونية، مع التطريز الكامل بالحبيبات البراقة، والذيل المنسدل ذي كشاكش، حيث محاكاة للمرأة القوية، ولمسات من الرقي والفخامة.ضمت المجموعة ألوان كالأزرق، الذهبي، الأسود، الأبيض، الأحمر، مع عدم وجود اكسسوارات حتى لا تجذب الانتباه عن الفستان وتفاصيله، مع ختام العرض وقتها بفستان زفاف مستوحي ايضًا من الملكات.