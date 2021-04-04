الجزائر تؤكد دعمها لأمن واستقرار الأردن

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الأحد، متابعتها ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وأعربت الجزائر عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك حسب بيان وزارة الخارجية.وأعلنت الحكومة الأردنية عن إحباط محاولة انقلاب تورط فيها الأمير حمزة الأخر غير الشقيق للملك عبد الله ومسؤولين آخرين وجاري التحقيق في القضية من قبل الجهات المختصة.