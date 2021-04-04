«سبل دعم العلاقات الثقافية».. مباحثات بين السفير المصري و«السيادة السوداني»

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني صديق تاور، اليوم الأحد، سبل دفع الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات.جاء ذلك خلال لقائه بالقصر بالجمهوري، اليوم، سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، والذي أوضح أن اللقاء ناقش التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية السودانية وسبل دعمها وتعزيزها، بجانب بحث سبل دعم العلاقات الثقافية والمنح الدراسية خاصة التي يقدمها الأزهر الشريف لأبناء السودان، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وشدد السفير المصري على أن الزيارات رفيعة المستوى بين المسئولين في البلدين، أثمرت عن مشروعات مهمة في المجالات المختلفة من شأنها دفع العلاقات الثنائية وصولا بها إلى مرحلة التكامل التام، لافتا إلى دعم مصر للسودان في هذهِ المرحلة.واعتبر عيسى أن اللقاء مع عضو مجلس السيادة كان إيجابي ما سيضع أسس إستراتيجية للعلاقات، ويسهم في تحقيق المنافع والمشروعات المشتركة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.