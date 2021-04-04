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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

شيكابالا يعادل أرقام 3 أساطير زملكاوية.. وينتظر لقبًا جديدًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:23 م
جريدة الدستور
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حقق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقما قياسيا جديدا بعد أن إحراز الهدف الثاني للزمالك أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ونجح الفهد الأسمر، في معادلة ثلاثي أساطير الزمالك، حسام حسن،جمال حمزة،طارق يحيي نجوم القلعة البيضاء السابقين، بعد أن أحرز هدفه العاشر أفريقيا في مرمي مولودية الجزائر.

ويتميز الأباتشي في أسلوب لعبه بالمراوغة والاختراق، و صناعة الأهداف ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف وقوة التسديد علي المرمى من بعيد بالقدم اليسرى.


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