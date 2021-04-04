المطران شيحان: موكب المومياوات الملكية إنجاز تاريخي

قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إن موكب نقل المومياوات الملكية الذي شهدته مصر بالأمس، هو مشهد حضاري مشرف، وإنجاز تاريخي كبير يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية الحضارية والاقتصادية لتشجيع السياحة، لكي يرى العالم أجمع عظمة الآثار والحضارة الفرعونية العريقة.وأضاف "شيحان" في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم أن الموارنة واللبنانيين من أقدم العصور وهم يقدرون الحضارة الفرعونية وأصالتها، فمراكب الشمس الفرعونية مصنوعة من خشب الآرز اللبناني الذي جلبه الفراعنة من لبنان قديما، وهذا تجسيد لمشاركة حضارية كبيرة تجمع بين حضارتين عريقتين هما الفرعونية والفينيقية، وبين شعبين شقيقين، مصر ولبنان.واستطرد "شيحان": "إن الكنيسة المارونية في مصر، شعارها الأرزة اللبنانية بجانب الهرم المصري، ونذكر أنه عند زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمصر عام 2016 قد أهديته تمثالا لحورس الفرعوني إيمانا منا بهذه الحضارة الفرعونية العريقة، ولتشجيع السياحة المصرية، ودعوة اللبنانيين لزيارتها".واختتم المطران بيانه:" نهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز الحضاري، وندعو أبناء رعيتنا المارونية في مصر إلى الاعتزاز والفخر بإنجازات الرئيس، والحضارة الفرعونية الأصيلة".