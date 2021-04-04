المطران شيحان: موكب المومياوات الملكية إنجاز تاريخي
الأحد 04/أبريل/2021 - 04:29 م
جرجس صفوتطباعة
قال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، إن موكب نقل المومياوات الملكية الذي شهدته مصر بالأمس، هو مشهد حضاري مشرف، وإنجاز تاريخي كبير يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية الحضارية والاقتصادية لتشجيع السياحة، لكي يرى العالم أجمع عظمة الآثار والحضارة الفرعونية العريقة.
وأضاف "شيحان" في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم أن الموارنة واللبنانيين من أقدم العصور وهم يقدرون الحضارة الفرعونية وأصالتها، فمراكب الشمس الفرعونية مصنوعة من خشب الآرز اللبناني الذي جلبه الفراعنة من لبنان قديما، وهذا تجسيد لمشاركة حضارية كبيرة تجمع بين حضارتين عريقتين هما الفرعونية والفينيقية، وبين شعبين شقيقين، مصر ولبنان.
واستطرد "شيحان": "إن الكنيسة المارونية في مصر، شعارها الأرزة اللبنانية بجانب الهرم المصري، ونذكر أنه عند زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمصر عام 2016 قد أهديته تمثالا لحورس الفرعوني إيمانا منا بهذه الحضارة الفرعونية العريقة، ولتشجيع السياحة المصرية، ودعوة اللبنانيين لزيارتها".
واختتم المطران بيانه:" نهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز الحضاري، وندعو أبناء رعيتنا المارونية في مصر إلى الاعتزاز والفخر بإنجازات الرئيس، والحضارة الفرعونية الأصيلة".
وأضاف "شيحان" في بيان صحفي نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم أن الموارنة واللبنانيين من أقدم العصور وهم يقدرون الحضارة الفرعونية وأصالتها، فمراكب الشمس الفرعونية مصنوعة من خشب الآرز اللبناني الذي جلبه الفراعنة من لبنان قديما، وهذا تجسيد لمشاركة حضارية كبيرة تجمع بين حضارتين عريقتين هما الفرعونية والفينيقية، وبين شعبين شقيقين، مصر ولبنان.
واستطرد "شيحان": "إن الكنيسة المارونية في مصر، شعارها الأرزة اللبنانية بجانب الهرم المصري، ونذكر أنه عند زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمصر عام 2016 قد أهديته تمثالا لحورس الفرعوني إيمانا منا بهذه الحضارة الفرعونية العريقة، ولتشجيع السياحة المصرية، ودعوة اللبنانيين لزيارتها".
واختتم المطران بيانه:" نهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز الحضاري، وندعو أبناء رعيتنا المارونية في مصر إلى الاعتزاز والفخر بإنجازات الرئيس، والحضارة الفرعونية الأصيلة".