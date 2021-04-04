النواب العراقى يدعو الشركات السويسرية إلى العمل مع البلاد

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الشركات السويسرية على العمل في العراق، فيما دعا إلى تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين العراقي والسويسري.وقال مكتب "الحلبوسي"، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية، إن الأخير "استقبل، نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، والذي ضم عددًا من من أعضاء مجلس النواب السويسري".وجرت مناقشة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المُشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين".