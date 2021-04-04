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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» ترفض طعن النيابة على براءة ضباط قسم الهرم من تعذيب محتجز

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:37 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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رفضت محكمة النقض، طعن النيابة العامة علي حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت، داخل قسم شرطة الهرم وأيدت حكم البراءة ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

وكانت قد قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهمة تعذيب المجني عليه "م. س. م. ح"، المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني "وكيل مباحث القسم"، والثالث "رئيس المباحث" تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

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