الصفدى: لا صحة لاعتقال قادة عسكريين أردنيين

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أنه لا صحة لاعتقال قادة عسكريين أردنيين.وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدي، إن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق.وتابع الصفدى أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين.وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، و"نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية"، حسب تعبيره.وشدد الصفدى على أن العملية الأمنية أردنية بالكامل، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية، وفقا لوكالة «بترا».