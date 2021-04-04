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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تجري معاينة تصويرية لمقتل سيدة علي يد زوجها في عين شمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:06 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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أجرت نيابة شرق القاهرة الكلية، معاينة تصويرية لمقتل ربة منزل علي يد زوجها بسبب خلافات بينهما، واصطحبت النيابة المتهم وسط حراسة امنية مشددة، وأقر بارتكابه الجريمة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان الأسباب، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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