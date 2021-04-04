عضو بالبرلمان العربي: نقل المومياوات الملكية انطلاقة كبيرة للسياحة

قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، إن موكب المومياوات الملكية الذي شهده العالم أجمع أمس، كان انطلاقة كبيرة لإعادة السياحة لمصر بقوة وبمثابة رسالة للتأكيد على أن مصر بلد أمن وأمان، كما تأتي هذه الانطلاقة السياحية بالتوازى مع انطلاق مصر في مختلف المجالات وفي كل القطاعات فقطاع الصحة يشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وافتتاح مدينة الدواء، وفي قطاع الطرق تم تحديث أغلب الطرق بمصر وغيرها.وكشفت خضير، في تصريحات لـ"الدستور"، عن أنها والنواب المصريين الأعضاء بالبرلمان العربي يأملون بالتنسيق مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لترتيب زيارة لأعضاء البرلمان الممثلين لـ22 دولة عربية لزيارة متحف القومي للحضارة بالفسطاط بعد نقل 22 مومياء ملكية له، من المتحف المصري بوسط القاهرة، فور افتتاحه للجمهور.