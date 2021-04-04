جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

تضررت المتاحف الأميركية بشدة من الجائحة وبات بإمكانها أخيرًا بيع لوحات للتعويض عن خسائرها، وهي فرصة يعتزم بعض المتاحف اغتنامها لتجديد مجموعاته وتنويعها، في حين يخشى البعض الآخر أن يشكّل ذلك انحرافًا عن هدف المتاحف.قبل الوباء، لم يكن من المسموح استخدام المتاحف عائدات مبيعاتها التي تسمى "نقل ملكية"، إلا لشراء أعمال أخرى بدلًا من تلك التي باعتها.إلا أن جمعية أميركا الشمالية لمديري المتاحف الفنية رفعت هذا الشرط في أبريل 2020 وسمحت للمتاحف بأن تلجأ خلال السنتين المقبلتين 'لى بيع أعمال معروضة فيها لتأمين موارد تًحسّن أوضاعها المالية.