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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغرف السياحية»: نقل المومياوات أثبت للعالم قدرة مصر على تنظيم أي حدث

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:18 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
رامى حسين
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أعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن فخر واعتزاز القطاع مثل جميع المصريين بالتنظيم الرائع لفعالية الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من موقعهم في المتحف المصري بميدان التحرير إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي خرج في أفضل وأبهى صورة ليليق باسم مصر ومكانتها عالميا وتاريخها وحضارتها، كما يليق بالمكانة التاريخية العظيمة للملوك والملكات الذين تم نقل مومياواتهم.

وأضاف الاتحاد، أن الحدث سلط أضواء العالم بأثره على ما يحدث على أرض مصر حاليا من حداثة وتنمية شاملة يقودها بإصرار واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى.

كما أكد للعالم أجمع على عدة حقائق مهمة منها تقدير مصر واحترامها لتاريخها وأجدادها الذين صنعوا تاريخا سيظل خالدا، كما أكد على قدرة مصر على تنظيم أكبر وأهم الأحداث بقدرة تنظيمية هائلة وبأسلوب علمي ومجهود وفكر وأيادي مصرية خالصة تضمن نجاح الحدث رغم ضخامته وكثرة تفاصيله وصعوبتها ودقتها، كما يؤكد على مدى اهتمام الدولة المصرية حكومة وشعبا بقطاع السياحة والأثار وتسخير كافة إمكانياتها لدعم ومساندة هذا القطاع.

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