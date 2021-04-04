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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: إطلاق أول منصة لتأهيل الحرفيين.. وافتتاح 18 وحدة تمكين اقتصادي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 م
الدكتور عاطف الشبراوي
الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن
أميرة ممدوح
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كشف الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، عن إطلاق الوزارة أول منصة للحرفيين فى مصر تختص بتسويق منتجاتهم، والترويج لمراكز التدريب على الحرف وإتاحة قواعد بيانات متكاملة لتوظيفهم بالتنسيق مع برنامج فرصة، وذلك فى إطار توجه الحكومة لتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى توصيل خدماتها بشكل أفضل للمستفيدين.

وأشار مستشار التضامن، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى افتتاح 8 وحدات تمكين اقتصادي تضم كل وحدة 50 مكلفة خدمة عامة بمحافظات للتدريب والتوظيف بناءًا على قواعد البيانات المتوفرة لدى الوزارة لترشيح وظائف للشباب فى سن العمل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، ومن المستهدف التوسع إلى 18 مديرية فى 18 محافظة، وإعداد منهج لتعديل السلوك تم تطبيقه على 130 ألف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة خلال الفترة بين شهرى مايو حتى سبتمبر المقبل.

وأشار إلى الدخول فى شراكة مع جهات المتخصصة للاستفادة من سلاسل القيمة المحلية، حيث ربطنا مزارعى البطاطس بشركات إنتاج البطاطس السريعة، وبدأنا تنفيذ مشروع الفراخ البياضة من محافظة كفر الشيخ تحقق دخل يتراوح بين 1900-2000 جنيه من البيت.

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