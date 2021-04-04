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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 م
السباحة اليابانية
السباحة اليابانية ريكاكو إيكي
وكالات
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خالفت السباحة اليابانية ريكاكو إيكي، كل التوقعات وتأهلت للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في عاصمة بلادها الصيف القادم بعد تعافيها من سرطان الدم (اللوكيميا).

وضمنت إيكو (20 عاما) الظهور في الدورة الأولمبية بفوزها بسباق 100 متر فراشة في البطولة الوطنية اليابانية، اليوم الأحد، بعد أقل من ثمانية أشهر من عودتها للمنافسات بعد التعافي.

ولوحت إيكي بقبضتها وتلقت تهنئة حارة من منافستها المجاورة، بعد أن سجلت 57.77 ثانية لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر في الدورة الصيفية.

وبعد ذلك انخرطت في البكاء لدى خروجها من الحوض، وقالت: "أنا سعيدة للغاية الآن.. لم أتصور مطلقا أنني سأفوز بسباق 100 متر".

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في الأولمبياد قبل اكتشاف مرضها في 2019، لكنها قاتلت واستعادت سابق لياقتها وعادت للمنافسات في أغسطس العام الماضي قائلة إنها لا تخطط للظهور في أولمبياد طوكيو بل في دورة باريس 2024.

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