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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن ضوابط تقييم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.

وجاءت الضوابط كالتالي:

- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).

- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

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