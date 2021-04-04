حفيدات نفرتيتي وحتشبسوت.. نساء في حفل الموكب الملكي يبهرن العالم

تصدر اسم وصورة رضوى البحيري عازفة آلة التمباني الإيقاعية محركات البحث، بعد عزفها بتركيز شديد وإتقان لافت للأنظار على أنغام أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بتلحين المصري هشام نزيه، وبقيادة المايسترو نادر عباسي.وأعربت خلال تصريحاتها عن شعورها بالفخر والامتنان لمشاركتها في هذا الحدث الهام، مؤكدة أن الأمر لم يكن هينًا بل خرج الأداء متقنًا بعد عمل شاق متواصل ليكون بنفس قدر الحدث.وقع اختيار المايسترو المصري نادر عباسي عليها لتكون ضمن "أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني" الخاص بموكب المومياوات الملكية، مع 120 موسيقيًا و100 مغني.

•3 إعلاميات لصناعة أزياء مصرية



• سلمى سرور

عزفت سلمى سرور على الكمان منفردة ببراعة تفوق عمرها الصغير، ولفتت الفتاة مواليد 2003، الأنظار إليها، بتركيزها الشديد وحماسها في العزف.

• 3 مصممات أزياء



بأداء قوي، وصوت حاد استطاعت مغنية السوبرانو أميرة سليم أن تلفت الأنظار إليها بغنائها الأوبرالي وإطلالتها التي تشبه المصريات القدامى، وهي من مواليد القاهرة عام 1976، وابنة عائلة فنية، فوالدها الفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو العالمية مارسيل.وسبق أن شاركت أميرة بأدوار مختلفة في الأوبرات العالمية منها حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، أنس الوجود وأجراس الليل.بخطوط وألوان مستوحاة من الأزياء المصرية القديمة، تألقت 3 إعلاميات في تقديم الحفل، وقدمن صورة مضيئة للإعلام والجمال المصري الخالص.بدأت المقدمة مع جاسمين طه، التي ارتدت فستانًا ناعمًا باللون العاجي، من تصميم نور عزازي، بتطريزات مستوحاة من النقوشات المصرية القديمة.وانطلقت جاسمين بحياتها المهنية في مجال الإعلام داخل التلفزيون المصري كمراسلة، ثم مقدمة برامج، وشاركت في تقديم العديد من البرامج الإعلامية مثل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما عملت كمستشارة إعلامية لوزير السياحة المصري عام 2016.آية الغرياني لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة، بفستان ذهبي من قماش الساتان اللامع، كما زينته بتاج ملكي وتسريحة شعر منسدلة كشفت عن أقراط أذنيها الكبيرة.وأشاد بها الجميع بسبب لكنتها الفرنسية المتقنة، وهي بالفعل لديها ثقافة لغوية واسعة، فهي خريجة كلية اللغات التطبيقية من الجامعة الفرنسية، وقضت عامها الدراسي الأخير في السوربون في فرنسا.بدأت عملها مذيعة نشرة المصري اليوم بالقاهرة والناس، وتم اختيارها كمقدمة نشرة في قناة "DMC" الإخبارية.وأخيرًا جاءت الإعلامية ناردين فرج التي أعلنت بدء الفقرات الفنية، وأطلت بفستان أحمر بأكمام طويلة، مزين بنقوشات مصرية، كما نالت إشادة واسعة بسبب لكنتها العامية المنضبطة.وناردين فرج هي إعلامية ومنتجة، وقدمت العديد من البرامج المصرية التي تنوعت بين موضوعات المرأة والسياسة والمنوعات، كما أنها شاركت في عدة برامج إذاعية وحققت نجاحًا لافتًا في كل منها.بدأت سلمى دراسة الفيولينة في الـ5 من عمرها على يد البروفيسور مارلس يونسخان، التحقت بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، واشتركت كصوليست لأول مرة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 2015.كما قدمت حفلين بألمانيا، على المسرحين الكبيرين konzerthaus، nikolaissal.مي جلال، وفريدا تمرازا، ونور عزازي، 3 مصممات مصريات كانت كلمة السر وراء معظم إطلالات نجوم ونجمات حفل أمس، متعاونات مع أسماء رجال كبيرة في عالم الأزياء حتى خرجت الصورة مثالية كما شاهدها العالم.