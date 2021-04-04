رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل يبيع منتجات مجهولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:53 م
القبض على صاحب مصنع
القبض على صاحب مصنع مستحضرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل يبيع منتجات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (9456 عبوة مستحضرات تجميل- 4080 عبوة مطهر- 60 كيلوجرام مادة بيضاء اللون- 100 كيلوجرام ورنيش أسود- 10500 زجاجة فارغة- كميات كبيرة من الصفائح وعبوات فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن مصنع لمستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل، مُستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مقلدة مملوكة للغير وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

رضوى البحيرى عن مشاركتها فى موكب المومياوات: ظهورى بهذا الثبات كان لا إراديًا

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير