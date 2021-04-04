تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل يبيع منتجات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة السلام.تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (9456 عبوة مستحضرات تجميل- 4080 عبوة مطهر- 60 كيلوجرام مادة بيضاء اللون- 100 كيلوجرام ورنيش أسود- 10500 زجاجة فارغة- كميات كبيرة من الصفائح وعبوات فارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن مصنع لمستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل، مُستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مقلدة مملوكة للغير وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.