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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:33 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
نعمات مدحت
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تصدر إعلان وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، حيث يتهافت الشباب على الوظائف، لذا تتزايد عمليات البحث من جانبهم عن نوع الوظيفة المطلوبة، وكيفية التقديم، من خلال السؤال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حاجتها للشباب في إعلان التوظيف رقم 1 و2 لسنة 2021 والمنشور بشهر مارس 2021، للحاصلين على المؤهلات العليا في عدد من التخصصات والوظائف المختلفة، على أن يغلق باب التقديم يوم 8 أبريل الجاري.

"الدستور" ترصد جميع التفاصيل عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال السطور القادمة.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2021

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن التخصصات التي تحتاج لها في المنشور الذي أعلنته عن حاجتها لوظائف خالية، حيث جاءت الوظائف كالتالي: أخصائي خدمة عملاء إضافة إلى عدد 2 أخصائي علاقات عامة، و3 أخصائي موارد بشرية، وذلك وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف شركة مياه الشرب

اشترطت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص المتقدم للالتحاق بالوظيفة، وناشدت الذين ينطبق عليهم الشروط فقط التقديم، وتتضمن الشروط: بالنسبة لوظيفة أخصائي خدمة عملاء يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة أو نظم ومعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

وأما بالنسبة لوظيفة أخصائي علاقات عامة يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس إعلام بتقدير عام جيد على الأقل، وفيما يخص وظيفة أخصائي موارد بشرية يشترط أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد على الأقل.

كما تتضمن الشروط أيضا: ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 1 مارس 2021، وأن يكون مقيما بالقاهرة، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وأن يجتاز الاختبار التحريري بدرجة نجاح 70% فأكثر، وأن يجتاز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية بدرجة نجاح 50 ٪ فأكثر، كما تنص الشروط أيضا على أن يجتاز  المتقدم للوظيفة الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

الأوراق المطلوبة للحصول على وظيفة شركة مياه الشرب

حددت الشركة عدد من المستندات ينبغي توافرها في المتقدم للوظيفة، وتتضمن: صورة شهادة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

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