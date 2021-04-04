الأمن العام يضبط 49 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 49 قطعة سلاح ناري و123 قضية مخدرات وتنفيذ 51022 حكما قضائيا متنوعا، بإشراف اللواء علاء الدين سليم.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.