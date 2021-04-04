شرطة التموين تضبط 1249 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات عن ضبط 1249 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط 6 أطنان لحوم مُجمدة، كبدة مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وضبط طن "كبدة مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط (22 طن "بذرة فول صويا" معبأة داخل أجولة مستلزمات إنتاج، و20 طن "زيت طعام خام" معبأة داخل خزانات "تحت التعبئة"، و5 أطنان "زيت طعام" معبأة داخل عبوات مختلفة الأوزان يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي وعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، و5000 عبوة كرتونية فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.كما أسفرت الجهود عن ضبط (18 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط (4٫8 طن جبن رومي) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.ونجحت الجهود في ضبط (1٫9 طن "قراصيا" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر) ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن ملح سياحات) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.كما تم ضبط (7٫99 طن "مخصبات زراعية" معبأة داخل أجولة وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 15000 عبوة فارغة وملصقات مدون عليها علامات مُقلدة – 5 ماكينة لطحن وخلط المواد الخام – ميزان حساس "مستلزمات إنتاج وتعبئة")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.وكذلك ضبط (2،8 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجوله غير صالحة للاستخدام الحيواني) لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.