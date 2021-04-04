بعد تعيين قاضيات.. أول سيدة تعمل أمين سر بمحاكم مجلس الدولة

في مشهد هو الأول من نوعه داخل ساحة محاكم مجلس الدولة، ظهرت أول سيدة علي المنصة، ومارست عملها لأول مرة كأمين سر وسكرتير جلسة.وكان قد سبق والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضي، جموعًا كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.ودعمًا من رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بالمجلس، فقد أستمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن انه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.من جهته أوضح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.و كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة مندوب أو وظيفة نائب بالمجلس.