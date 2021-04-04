إيران: نؤكد أهمية السلام والاستقرار في الأردن

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أهمية السلام والاستقرار في الأردن، مشيرة إلى أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في المنطقة يخدم المصالح الإسرائيلية.وأضافت الخارجية الايرانية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية: لدى طهران علاقات طيبة مع عمان، ونحن نعارض أي عدم استقرار داخلي أو تدخل أجنبي في الشئون الأردنية، مشيرة إلى أن أي فتنة في الدول الإسلامية تحمل دومًا بصمات إسرائيلية.