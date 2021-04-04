رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجبار ترامب على دفع 122 مليون دولار.. ما السبب؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:19 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
طباعة
سدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 122 مليون دولار بشكل إجبارى، في شكل تبرعات بعد خداع المؤيدين لدفع مبالغ متكررة لحملته لعام 2020.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز فى تحقيق لها، اليوم الأحد، بأن حملة ترامب لجمع التبرعات استخدمت أساليب خادعة لجمع التبرعات، أدت إلى قيام الآلاف من مؤيديه عن غير قصد بالتسجيل لتقديم مساهمات متكررة، في حين أنهم كانوا يعتزمون فقط دفع دفعة لمرة واحدة.

وأدت عملية الاحتيال بشأن جمع التبرعات بتقديم آلاف الشكاوى إلى البنوك وشركات بطاقات الائتمان، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وكان من بين الضحايا كبار السن والمحاربون القدامى، وكذلك بعض النشطاء السياسيين ذوي الخبرة، ودفعت شكاوى المانحين حملة ترامب إلى سداد 122 مليون دولار من المساهمات في نهاية المطاف.

وأوضحت نيويورك تايمز أن أحد الضحايا، وهو ستايسي بلات، كان يكافح السرطان ويعيش في دار رعاية في مدينة كانساس سيتي عندما تبرع بمبلغ 500 دولار في سبتمبر الماضي.

وتم تحصيل 500 دولار أخرى من بلات في اليوم التالي، ثم 500 دولار كل أسبوع حتى أكتوبر، ولم تكتشف عائلته ما حدث إلا بعد أن تسلمت فواتير الإيجار والخدمات.

وأفاد شقيقه راسل، الذي ساعد ستايسي في معرفة حقيقة ما حدث، "شعرت أنها كانت عملية احتيال"، وفقا لصحيفة التايمز، وقد توفي بلات في فبراير الماضى.

كما قال أحد المحققين في قضية الاحتيال لصحيفة نيويورك تايمز "لقد بدأ الأمر يتحول إلى جنون مطلق".

وكان على ترامب أن يسدد 122 مليون دولار من التبرعات المقدمة لخمس منظمات، دونالد جي ترامب للرئاسة، وترامب فيكتوري، ولجنة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وأنقذوا أمريكا، واللجنة الوطنية الجمهورية.

يذكر أن السبب وراء قيام ترامب برد هذه المبالغ الكبيرة هو أن العديد من المتبرعين الأفراد تجاوزوا الحد الأقصى المسموح به قانونا وهو 2800 دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

رضوى البحيرى عن مشاركتها فى موكب المومياوات: ظهورى بهذا الثبات كان لا إراديًا


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم