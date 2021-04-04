أسقف روما يُشارك في قداس عيد القيامة بالفاتيكان

شارك الأنبا برنابا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتورينو وروما، بالحضور في صلوات قداس عيد القيامة المجيد، طبقًا للتقويم الغربي للكنيسة الكاثوليكية، مهنئًا البابا فرنسيس الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة القديس بطرس الرسول بدولة الفاتيكان.وجاء الحضور بصلوات قداس عيد القيامة بالفاتيكان، بأعداد قليلة محدودة، وذلك نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا، مقصترًا على الكرادلة فقط وممثلي الكنائس الشقيقة وبعض الأفراد من المسيحيين.وقبل انتشار جائحة كورونا، كان قداس عيد القيامة المجيد يُقام عادة في ساحة القديس بطرس بحضور عشرات الآلاف من المصلين.