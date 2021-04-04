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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: اجتماعات فيينا وموقف طهران تابع لخامنئي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:55 ص
خامنئي
خامنئي
منار أحمد
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قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن موقف طهران في اجتماع فيينا للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي، والذي عقد في إطار 4+1، كان يستند إلى تعليمات المرشد علي خامنئي.

وأكد عراقي، أنه لم يجري أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قائلًا: "لم ولن نجري أية محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين في فيينا".

وأضاف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية: سنتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول الـ4+1، وسنعلن مطالبنا وشروطنا لعودة الأميركيين إلى الاتفاق النووي".

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ الخطوة الأولى وترفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، وأضاف: "ومطالبنا هي أن تفي الولايات المتحدة أولًا بجميع التزاماتها وترفع جميع العقوبات التي فرضتها، وبعد ذلك سنختبر مصداقيتها".

ونفى عراقجي ضمنيًا التقارير التي تتحدث عن "تقدم المفاوضات خطوة بخطوة"، أي تخفيف العقوبات تدريجيًا مقابل عودة إيران إلى التزاماتها.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه "ليس لدينا أي خطة للمحادثات خطوة بخطوة ولا نقبل بذلك، فشرطنا هو أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء كل العقوبات التي فرضت أو أعيد تطبيقها في عهد (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب ثم سنعود إلى التزاماتنا".

يأتي هذا بعدما ناقش ممثلو القوى العالمية وإيران، يوم الجمعة الماضي، في إطار اللجنة المشتركة، إحياء الاتفاق النووي وإمكانية عودة الولايات المتحدة إليه، ومن المقرر أن تتواصل المحادثات في فيينا يوم الثلاثاء المقبل.

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