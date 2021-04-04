مقتل 22 عنصرًا أمنيًا في اشتباك مع متمردين في وسط الهند

قتل 22 عنصرا أمنيا هنديا وأصيب 30 آخرون بجروح في اشتباك مع متمردين ماويين في وسط الهند، على ما أعلنت الشرطة اليوم الأحد، في أكبر كمين من نوعه في أربع سنوات.وأفاد اشوك جونجا المدير العام للشرطة في ولاية شاتيسغار، بأنه "حتى الآن يمكن تأكيد مقتل 22 عنصرا أمنيا"، وذلك بعد أن نصب متمردون كمينا لقوات هندية عائدة من عملية بحث قرب غابة في منطقة بيجابور في الولاية الواقعة في وسط البلاد.