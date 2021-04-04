المغرب يأيد قرارات العاهل الأردني لضمان استقرار الأردن وأمنه

أعربت المغرب، اليوم الأحد، عن تأييده المطلق لقرارات العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين لضمان استقرار الأردن وأمنه، وفقًا لرويترز.وكان قد صادر في بيان عن رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في أعقاب الأنباء التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصا "لأسباب أمنية"، بينهم شخصيات بارزة، أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من "ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة".وجاء في تصريح رئيس هيئة الأركان الأردني أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".