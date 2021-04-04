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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

دراسة: إدمان مواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بـ«التنمر» على الإنترنت

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:55 ص
إدمان مواقع التواصل
إدمان مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات
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كشفت دراسة جديدة في الولايات المتحدة، أن زيادة عدد الساعات التي يقضيها الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تكون مرتبطة باتجاهه إلى سلوكيات التنمر على الانترنت، لاسيما في أوساط المراهقين.

وتقول أماندا جيوردانو التي شاركت في أعداد الدراسة بكلية ماري فرانسيس للتربية التابعة لجامعة جيورجيا الأمريكية: "ينخرط البعض في سلوكيات التنمر على الانترنت لأن هويتهم تكون غير معروفة، ونظرا لأنه لا يوجد عقاب على أفعالهم".

وأوضحت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ساينس ديلي"، المتخصص في التكنولوجيا: "نجد مراهقين لا يزالون في طور النمو العقلي، ولكنهم يحصلون على تقنيات تتيح لهم الانفتاح على العالم بأسره، ثم تتوقع منهم القيام بخيارات صائبة".

وتأخذ أعمال التنمر عبر الانترنت أشكالا سلوكية مختلفة، مثل الهجمات الشخصية والمضايقات وارتكاب أفعال تمييزية ونشر معلومات خاطئة، أو خاصة بالآخرين، وغير ذلك.

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