93249 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 93249 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و513 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 12.485.509 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 164.623 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.629.289 حالة.