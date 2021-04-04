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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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أسعار الدواجن من ضمن اهتمامات المواطن في الوقت الحالي، وترتفع عمليات البحث مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين أصحاب مزارع الدجاج عن سعر الدواجن اليوم الاحد4-4-2021 في الأسواق.

واستقر سعر الدواجن وأسعار الكتاكيت مستقرة بنسبة كبيرة جدًا في الأسواق، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر العالم والبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، ولكن بورصة الدواجن بأكملها لم تتأثر من تلك الأزمة العالمية.

ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الكثير من المواطنين وأصحاب مزارع الدجاج ويوميًا يقوم البعض بالبحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تضم سعر الدواجن اليوم الاحد 4-4-2021 في مصر، وأسعار الكتاكيت، وتلك الأسعار وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية عبد العزيز السيد.

أسعار الدواجن اليوم الاحد 4-4-2021 في مصر
بلغ سعر الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 28 إلى 29 جنيها للكيلو.

وانخفض أسعار الدواجن البلدي في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 35 إلى 36 جنيها للكيلو.

وشهد سعر كيلو البانية في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 80 جنيها.

وبلغ سعر الدبابيس في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 42 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو كبد الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 38 جنيها.

وسجل سعر أوارك الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 39 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم
تتراوح أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 7.25 جنيهات - 7.50 جنيهات.

أسعار البيض اليوم
وبلغ سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 32 جنيها - 35 جنيها.
تعتبر أسعار الدواجن من ضمن اهتمامات المواطن في الوقت الحالي، وترتفع عمليات البحث مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين أصحاب مزارع الدجاج عن سعر الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 في الأسواق.

واستقر سعر الدواجن وأسعار الكتاكيت بنسبة كبيرة جدًا في الأسواق، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر العالم والبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، ولكن بورصة الدواجن بأكملها لم تتأثر من تلك الأزمة العالمية.

ونظرًا لأهمية الموضوع لدى الكثير من المواطنين وأصحاب مزارع الدجاج ويوميًا يقوم البعض بالبحث على محركات الإنترنت بموقع جوجل، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تضم سعر الدواجن اليوم الاحد 4-4-2021 في مصر، وأسعار الكتاكيت، وتلك الأسعار وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية عبد العزيز السيد.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 في مصر
بلغ سعر الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 28 إلى 29 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار الدواجن البلدي في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 35 إلى 36 جنيها للكيلو.

وشهد سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 80 جنيها.

وبلغ سعر الدبابيس في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 42 جنيها للكيلو.

ووصل سعر كيلو كبد الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 38 جنيها.

وسجل سعر أوارك الفراخ في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 39 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم
تتراوح أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 7.25 جنيهات - 7.50 جنيهات.

أسعار البيض اليوم
وبلغ سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم نحو ما يقرب إلى حوالي 32 جنيها - 35 جنيها.

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