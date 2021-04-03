لن تصدق.. أول تخزين لمومياوات الفراعنة تم تحت اسم «أسماك مملحة»

قال الدكتور مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة الآثار، إن الفارق بين عرض المومياوات الملكية في المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة هو أن المتحف المصري الكبير تم فيه عرض الجثث بشكل تقليدي للغاية ونمطي، وكأنها معروضة في عنبر داخل مشرحة للجثث.





وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه في متحف الحضارة سيتم عرض المومياوات بطريقة مميزة ورائعة، حيث تحكي كل مومياء قصة الملك، وتوجد أجهزة تابلت عند كل ملك، يحمل كل المعلومات التي تخصه، لافتا إلى أن هذه الطريقة من العرض تجعلك تعيش داخل قصة الشخصية من البداية للنهاية.







