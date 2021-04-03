صاحب الملحمة الموسيقية في الموكب الملكي: «هدفي كان إبراز هيبة الحدث»

ملحمة موسيقية فريدة، نالت إعجاب الجميع، وأبهرت العالم صنعت بأيادٍ مصرية في حفل موكب المومياوات الملكية، ألفها الموسيقي هشام نزيه والذى أعرب عن بالغ سعادته لمشاركته في هذا الحدث الجلل.وقال الموسيقار هشام نزيه في تصريح خاص لـ"الدستور": "أنا وأنا بعمل الموسيقي كنت بتعامل على أنها لا صوت يعلو عليها، تجذب وتأثر في الجميع، تنقل لهم هيبة الحدث".وأكد أن الموسيقي التصويرية للحدث استغرقت وقت طويل معه، كي يخرج بهذا الشكل الذي شهده العالم، متابعًا: "خدت حوالي 10 أسابيع".الجدير بالذكر أن كل ردود الفعل كانت إيجابية على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل حتى الختام مرورًا بالأغانى التى قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربات ريهام عبدالحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.