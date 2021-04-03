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سياسي

عضو بالشيوخ: مصر تبرهن على عظمة حضارتها مجددًا بموكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:20 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
أشرف لاشين
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أشاد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بالموكب المهيب الذي يليق بجلال الحضارة المصرية وملوكها القدماء وقدرة الدولة المصرية الحديثة مجددا على إبهار العالم أجمع بما شاهده خلال موكب المومياوات الملكية الذي انطلق مساء اليوم من المتحف المصري بالتحرير، وصولا إلى المتحف المصري القومي للحضارة بالفسطاط.

وقال الجندي، في بيان له، إن الاحتفالية الكبرى وما شهدته من عبقرية المزج بين العروض الحديثة المبهرة، وأصالة الحضارة المصرية الممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام وضخامة الإنتاج الفني، يؤكد للعالم أجمع على امتداد الحضارة المصرية للحاضرو يرسل للجميع رسالة مفادها حرص مصر على استلهام روح الحضارة المصرية الخالدة لبناء دولة عصرية حديثة تفخر بها الأجيال.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود غير المسبوقة في مجال المتاحف والحفاظ على تراث وتاريخ مصر منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في العام 2014، والتي أشار إليها الدكتور خالد العناني من خلال افتتاح العديد من المتاحف الأثرية والنوعية، فضلا عن البعثات الأثرية والاكتشافات العديدة.

وتابع: أن الحدث الذي نقلته العديد من القنوات العالمية، يؤكد دائما على قدرات مصر وأبنائها عندما تتوفر الإرادة السياسية والدعم الرئاسي، وأكد على ضرورة استغلال هذا الحدث غير المسبوق في الترويج للسياحة المصرية.

كما أشار حازم الجندي، إلى أنّ الحدث يبعث رسالة للجميع على أن مصر قادرة دائما على تنظيم هذه الأحداث العالمية، في ظل الظروف الصعبة الذي يشهدها العالم من تداعيات لأزمة كورونا.

ودعا الجندى جموع المصريين بالتوحد واستلهام روح الأجداد في إعادة بناء دولة مصرية حديثة نفخر بها في مصاف دول العالم المتقدم وفي المكانة التي تستحقها مصر.

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