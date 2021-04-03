من أقرب نقطة.. لحظة خروج موكب المومياوات من المتحف المصرى (فيديو)

رصدت عدسة «الدستور» لحظة انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير في مشهد مهيب إلى متحف الحضارة في الفسطاط.وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.ويضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.