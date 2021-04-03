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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر أبهرت العالم بموكب نقل المومياوات.. وجني الثمار قريبًا

السبت 03/أبريل/2021 - 08:32 م
النائب أشرف أمين،
النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب
أشرف لاشين
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قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن مصر أبهرت العالم اليوم بنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط في حدث تاريخي مهيب لم يتكرر، تحدثت عنه دول العالم ولفت أنظار الجميع في حضور أكثر من 200 مراسل و500 قناة محلية وأجنبية وعدد كبير من نجوم وشخصيات العالم.

وأوضح أمين في بيان له، أن حدث نقل المومياوات سيحقق العديد من المكاسب التي ستجني مصر ثمارها قريبا، إن لم تكن جنت البعض بالفعل، أبرز هذه المكاسب هي تنشيط السياحة المصرية خاصة في ظل قدوم فصل الصيف، الذي ينحسر في انتشار فيروس كورونا كما يعد الجو المميز لقدوم الأجانب، بجانب الترويج لصورة وقوة مصر بالخارج وإثبات قدرتها على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث الضخمة رغم جائحة كورونا.

وتابع أن الحدث أيضا وجه رسالة لدول العالم بأن مصر بلد الحضارة والأمن والسلام والاستقرار، فضلا عن تعزيز قيم الفخر والاعتزاز لدى المصريين بحضارتهم وتاريخهم العريق واستغلال الفرصة في زيادة وعيهم ومعرفتهم بحضارة مصر القديمة.

وأشاد النائب بتكاتف جميع المصريين شعبا وحكومة وقيادة سياسية من أجل إخراج هذا الحدث في صورة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم وهو ما ظهر في حماس الشعب المصرية منذ بداية الإعلان عن الحدث بإرسال تصاميم المركبات والموكب الناقل للمومياوات بجانب مشاركة النجوم والشخصيات العامة في الترويج لهذا الحدث بالعديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجه الشكر لوزارتي السياحة والآثار بشكل خاص في تطوير العديد من المناطق الآثرية وإنشاء المتاحف الجديدة، فضلا عن التجهيز لحدث نقل المومياوات وتأمينه أمنيا وصحيا، مطالبا بضرورة استغلال هذا الحدث في الترويج للسياحة والعمل على تكرار مثل هذه الأحداث بشكل مستمر.

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