موكب المومياوات.. موسيقى هشام نزيه تشعل السوشيال

مع انطلاق موكب المومياوات الملكية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا وإشادة بالتنظيم وبالحفل، وكان من أكثر العنصر الذي تلقى أكبر حيز من الإشادة الجانب الموسيقي في الحفل والذي قام بتأليفه المؤلف الموسيقي هشام نزيه، حيث جاءت كل ردود الأفعال إيجابية على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل وحتى الختام مرورا بالأغاني التي قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.