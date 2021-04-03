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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موسيقات الشرطة تقدم أجمل المعزوفات في حفل نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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لم تكتف وزارة الداخلية بالمشاركة في الحفل العالمي لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، بالعمليات التأمينية فقط بل عزفت موسيقات الشرطة معزوفات العزة والوطنية خلال تحرك موكب المومياوات.

خيالة الشرطة
تقود اليوم خيالة وزارة الداخلية، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، إلى متحف الحضارة المصرية الجديد في الفسطاط، وسط مشهد مهيب ينتبه له العالم.

وتحرص وزارة الداخلية في مشاركة إدارة الخيالة في جميع المحافل العالمية.

وتعتبر "الخيالة المصرية" من أقدم إدارات وزارة الداخلية، وحاز الجواد العربى على اهتمام بالغ بين القادة وضباط السلاح، ومنهم من احترف ركوبه وأقبل على اقتنائه.

واعتمدت الشرطة المصرية على الخيول خلال القرن الماضى فى تأمين السجون ومباريات كرة القدم ومعاونه قوات مكافحة الشغب، وأيضا استخدم فى مطاردة المجرمين فى المناطق النائية.

استنفار أمني
أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني، لتأمين عمليات نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، والذي يمثل حدثا عالميا فريد من نوعه.

وشهدت العاصمة انتشار أمني عالي المستوى لرجال مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، لتنفيذ خطة تأمين مثل المومياوات الملكية، وسط انتشار لرجال البحث الجنائى والعمليات الخاصة وقوات الشرطة النظامية.

ومن المتوقع حضور الآلاف من المواطنين لتنظيم احتفالات والتواجد ومتابعة نقل المومياوات الملكية، وقد حرصت وزارة الداخلية على وضع خطة شاملة لتأمين احتفالات الحضور من المواطنين.

إغلاق عدد من المحاور المرورية
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.

وغلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

وغلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

وغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وأجرت وزارة الداخلية التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، على النحو الموضح بالموقع الرسمى للوزارة (www.moi.gov.eg).

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