يسرا تتصدر المشهد.. أبرز الفنانين في موكب المومياوات الملكية

ظهرت الفنانة يسرا، في حفل نقل موكب المومياوات الملكية، بعد فيلم تسجيلي ظهرت فيه.









وتحدثت الفنانة عن عراقة الحضارة المصرية، منذ القدم، هي والفنانة نيللي كريم اللاتي ظهرن بزي فرعوني أبيض.









وعقبهن كل من الفنان أحمد عز وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز، يتحدثون عن أسرار الفراعنة وعراقة هذه الأصالة.









وظهر بعد هؤلاء الفنانين، الفنانة هند صبري، وهي مرتدية فستان أخضر، أدلت بكلمة عن الحضارة المصرية، ليعقبها في الظهور الفنان أحمد السقا متحدثًا عن الهندسة والفن والعمارة والفطرة السليمة.







