«عروس النيل».. إطلالة جذابة لـ يسرا فى حفل موكب المومياوات الملكية

أطلت الفنانة يسرا خلال حفل نقل المومياوات الملكية بالأبيض، حيث ارتدت زيًا فرعونيًا خالصًا تشبه "عروس النيل".وظهرت يسرا على مركب فرعونى ومن حولها الوصيفات يرتدين الزى الفرعونى الأبيض، فى مشهد يرجعنا للعصر الفرعونى القديم.وتشهد مصر حدثا تاريخيًا مهيبًا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17 و18 و19 و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورّا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورًا بمنطقة المنيل وصولًا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف تتم ترجمته لـ 14 لغة.