مقتل 5 مدنيين في تفجير انتحاري بمقديشو

قُتل خمسة مدنيين بينهم طفل السبت، في تفجير انتحاري في مقهى شعبي في مديرية شنجاني بالعاصمة مقديشو، وفق ما أعلنته الشرطة الصومالية.وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو: إن "انتحاريًا فجر نفسه عند الساعة السابعة مساءً في مقهى وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري الذي فجر نفسه واصابة 4 آخرين".