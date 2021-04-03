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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهود «السياحة» في الترويج لموكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:43 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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دشنت وزارة السياحة والآثار حملة دعائية دولية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية في الأسواق العالمية والعربية المصدرة للسياحة لمصر.

وأطلقت الوزارة فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم حسين فهمي وآسر ياسين وأمينة خليل.

وترجمت الوزارة النص الخاص بالفيلم إلى 14 لغة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.

وأرسلت الوزارة هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

وتم وضع هذا الفيلم باللغات المختلفة على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر.

كما تضمنت الحملة الدعائية ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة المصرية للتنشيط السياحي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيسبوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية، بالإضافة لشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة، مع وجود أكثر من 200 جهة إعلامية دولية لبث الحدث مباشرةً وحضور 500 إعلامي وصحفي.

- تفاصيل دخول المتحف القومي للحضارة المصرية:

أعلنت الوزارة عن السماح بالتصوير المجاني لقاعة العرض المركزي داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بعد الانتهاء من الاحتفالية وذلك خلال يومي ٤ و٥ من إبريل الجاري.

بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إبريل حتى ١٧ إبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه غدًا في المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما أنه تقرر أيضًا منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.

كما سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصه بها، على ان يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم ١٨ إبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.

أما عن أسعار تذاكر المتحف، أقرت الوزارة الأسعار لتكون 200 جنيه للأجنبي، 100 جنيه للطالب الأجنبي، 60 جنيها للمصري و30 جنيها للطالب المصري.

كما تم تدشين الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة لحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف على شبكة الإنترنت.

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