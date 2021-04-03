إطلالة ساحرة لـ ناردين فرج مقدمة حفل موكب المومياوات (صور)

تألقت الإعلامية ناردين فرج خلال تقديم حفل موكب المومياوات الملكية، الذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.وارتدت «ناردين» فستان نبيتي مصمم على الطراز الفرعوني، ليناسب الجو العام للحفل، ونسقت معه حلى تشابهت بشكل كبير مع تصاميم فرعونية.وقدمت أول فيديوهات الحفل للفنان خالد النبوي، الذى يقدم نبذة مختصرة عن عدد من المواقع الآثرية في مصر ومن أهمها المتحف الإسلامي والقبطي، وغيرها من المواقع الأثرية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية.وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.