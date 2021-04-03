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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 07:14 م
ميدان المحطة
ميدان المحطة
أسوان_إسراء توفيق
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شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، توافد العديد من الشباب والفتيات بالأعمار السنية المختلفة، لمشاهدة الحدث الأول من نوعه، نقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وذلك من خلال متابعة البث المباشر الذي اتاحته محافظة أسوان بشاشة عرض كبيرة وسط مشروع التطوير والتجميل الحضارى لواجهة عروس المشاتي من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية لمشاهدة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف العميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، بالإضافة إلى قاسم معتصم نائب رئيس مجلس المدينة لحي غرب وجنوب وعلاء ممدوح نائب رئيس المدينة لحي شرق والصداقة

ووجه محافظ أسوان  الدعوة لمشاهدته وخاصة أن المحافظة حرصت على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة لساحة مفتوحة لعرض هذه الأحداث، بجانب عرض الفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان زيدان، مساعد وزير مساعد وزير السياحة والأثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف بأن مصر والعالم أجمع سيشارك في هذا الإحتفال المهيب بنقل مومياوات ملوك مصر العظام من المتحف المصرى بالتحرير الى المتحف الحضارة حيث يعتبر متحف الحضارة توأم لمتحف النوبة بأسوان ولاسيما أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بأنشاء المتحفين معًا.

وأوضحت أن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى الذى تم نقله من معبد جرف حسين والذى ستكون موميائه أحد المومياوات ألـ 22 التى ستنقل إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما أن بلاد النوبة تضم 6 معابد لهذا الملك العظيم يأتى على رأسهم معبدى أبو سمبل اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر منكل عام.

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