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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

ماجد سعد: موكب المومياوات الملكية رسالة للعالم بأن مصر أصل الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 07:22 م
المهندس ماجد سعد
المهندس ماجد سعد
أشرف لاشين
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قال المهندس ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، ومقرها فرانكفورت، إن موكب المومياوات الملكية بمثابة رسالة من أجداد المصريين الفراعنة إلى العالم كله، بأن مصر كانت وما زالت أصل الحضارة، والتأكيد على أنها أم الدنيا ليس بالقول، ولكن هذا ما يقوله التاريخ الفرعوني، والدليل على ذلك المومياوات التي يتم نقلها اليوم في أجواء تشعر بالفخر والاعتزاز في نفس كل مصري.

ولفت سعد، في تصريح خاص، إلى أن احتفال المصريين اليوم بموكب المومياوات الملكية يستحضر في الأذهان مقولة الراحل مصطفى كامل: "لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا".

وتابع: استيقظت اليوم على الأخبار والصحافة الألمانية التي نوهت عن هذا الاحتفال الجلل للرحلة الملكية، فسوف يرى الشعب الألماني وكل العالم وسوف تتجه الأنظار اليوم إلى مصر لكي يتذكروا عظمة الحضارة الفرعونية التي صنعت التاريخ.

وأكد أن المصريين في الخارج اليوم سيكونون سفراء وإعلاميين لمصر في الخارج، وسوف يقومون بمظاهرة إلكترونية من خلال نشر لينكات البث على صفحات التواصل الاجتماعى، منوهًا أنه بدأ بذلك من خلال نشر كل اللينكات الخاصة بالاحتفالية على صفحات المنظمة باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية.

وصرح سعد، أنهم بالتعاون مع "ومستر تيليج"، نائب المنظمة، بأنهم قاموا بالاتصال بكل اصدقائهم والشخصيات العامة الألمانية لمتابعة هذه الاحتفالية على شاشات التلفاز، أو من خلال اللينكات التي قاموا بنشرها.

وأعرب رئيس المنظمة، أنه كل يوم يزداد فخرًا بمصر التي تسير على الطريق الصحيح في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

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