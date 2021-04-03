الاتحاد الإفريقى: نتمسك بدور حيادى فى مفاوضات سد النهضة

أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن موسى فكي، السبت، أهمية لعب الاتحاد دورا حياديا وميسرا في عملية مفاوضات سد النهضة بكينشاسا وفق قناة العربية.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكونغولية كينشاسا، اليوم، مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي.وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم إن مصر والسودان سيجددان المطالبة بضرورة مشاركة اللجنة الرباعية خلال مفاوضات سد النهضة.