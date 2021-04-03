«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

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من الشوارع الجانبية بمحيط ميدان التحرير ووسط البلد في القاهرة، جاءت "سامية" إحدى السيدات لتحتفل بموكب نقل المومياوات وسط عدد من المواطنين بصحبة صديقاتها، اللاتي أشعلن الأجواء بالأغاني الوطنية وأعلام مصر، وسرعان ما التف حولهم عشرات المواطنين لمشاركتهم الاحتفال.تقول "سامية" إنها جاءت من محافظة الإسكندرية لمشاركة المصريين في احتفالات نقل المومياوات، كما أنها أحضرت أعلام مصر هي وصديقاتها، وحرصن على ترديد الأغاني الوطنية، مؤكدة أن الجميع يطلقون عليها "أم المصريين"، وهو اللقب الأقرب إلى قلبها.وتابعت أنها جاءت للمشاركة في الاحتفالية، لتؤكد على حبها لبلدها، وأنها فخورة بكونها مصرية، قائلة: "بحب بلدي وبحب الرئيس السيسي وحاطه في البلكونة عندي صورة ليه".وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف تتم ترجمته لـ