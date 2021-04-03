رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. طلب استعلام عن الرقم التأميني

السبت 03/أبريل/2021 - 06:13 م
القومية للتأمين الاجتماعي
القومية للتأمين الاجتماعي
نعمات مدحت
طباعة
يبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن كيفية طلب استعلام عن الرقم التأميني، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، حيث يعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، ويتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد، ويعتبر من الأشياء الضرورية للتعيين في أي وظيفة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. طلب استعلام عن الرقم التأميني

في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائجة كورونا في أوائل 2021، اطلقت العديد من المؤسسات منصات إلكترونية لتسهيل الخدمات على المواطنين بدلا من النزول للمقار وانتشار عدوى كورونا، فقد سهلت أيضا الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، مهمة الحصول على الرقم التأميني من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar.
 

خطوات طلب الاستعلام عن الرقم التأميني

عقب الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات السابق ذكره، يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى، ثم بعد يقوم المواطن بالضغط على بدء الخدمة، على أن يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم، ثم بعد يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت، على أن يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب، وفي النهاية يقوم المواطن بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

وويشار إلى أن الهيئة القومية للتأمينات، تختص بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالتحديد تقوم بتوفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، كما تقوم بتحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لاحكام القانون، ثم يقوم المواطن بصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.
اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

مَن هى جاسمين طه مقدمة حفل الموكب الملكى؟


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا