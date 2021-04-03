يبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن كيفية طلب استعلام عن الرقم التأميني، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، حيث يعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، ويتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد، ويعتبر من الأشياء الضرورية للتعيين في أي وظيفة.





الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. طلب استعلام عن الرقم التأميني

في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائجة كورونا في أوائل 2021، اطلقت العديد من المؤسسات منصات إلكترونية لتسهيل الخدمات على المواطنين بدلا من النزول للمقار وانتشار عدوى كورونا، فقد سهلت أيضا الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، مهمة الحصول على الرقم التأميني من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar

خطوات طلب الاستعلام عن الرقم التأميني

عقب الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات السابق ذكره، يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى، ثم بعد يقوم المواطن بالضغط على بدء الخدمة، على أن يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم، ثم بعد يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت، على أن يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب، وفي النهاية يقوم المواطن بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.





وويشار إلى أن الهيئة القومية للتأمينات، تختص بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالتحديد تقوم بتوفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، كما تقوم بتحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لاحكام القانون، ثم يقوم المواطن بصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.