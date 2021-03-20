تقديم الاقرار الضريبي.. رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية

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تقديم الإقرار الضريبي.. رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية

خصصت مصلحة الضرائب المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن للممول استخدامه تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا قبل انتهاء المهلة المحددة التقديم دون الذهاب إلى مكاتب الضرائب لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين مرتادي مصلحة الضرائب حيث يتم انتشاره عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ومن ثم اختراق الجهاز التنفسي حيث يعمل على إضعاف الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

يمكن لأصحاب المنشأة التجارية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية بإتباع خطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة البريد الالكتروني وكلمة السر





اختيار تسجيل بيانات يدويا





الضغط على تسجيل كممول جديد





كتابة رقم التسجيل الضريبي الموحد





اختيار الكيان القانوني ( اعتباري، طبيعي)





إدخال البيانات الأساسية لصاحب المنشأة التجارية ( الاسم رباعي، الرقم القومي، عنوان الفرع الرئيسي للمنشأة، البريد الالكتروني، رقم التليفون)





انتظار رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للتأكد





كتابة الكودي الذي في الرسالة النصية





و إتباع باقي الخطوات





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آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

يمكن تقديم الإقرار الضريبي.. رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية إلكترونيا قبل المهلة المحددة، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس الجاري وذلك تفاديا لدفع غرامة مالية وذلك وفقا لقانون الضرائب المصرية الجديد الذي أقره مجلس النواب وتم تطبيقه خلال السنوات الماضية.





مع اقتراب انتهاء المهلة يدير الكثير من المواطنين الراغبين فيمحرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر موعد لتقديم الإقرار وخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين مرتادي مصلحة الضرائب المصرية.