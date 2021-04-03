احتفالًا بموكب المومياوات.. سيارات الأجرة تجوب شوارع وسط البلد بـ«أعلام مصر»

جابت سيارات الأجرة الشوارع المحيطة بميدان التحرير ووسط البلد تزامنا مع احتفالات موكب نقل المومياوات، وحرص السائقون على تزيين السيارات بأعلام مصر وتشغيل الأغاني الوطنية.وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17 و18 و19 و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.